В саратовском Солнечном пьяный бездомный натравил на детей собак и надругался над ними

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове перед судом предстанет 49-летний бездомный местный житель за похищение несовершеннолетних, действия сексуального характера в отношении детей и нанесение им побоев. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснили следователи, 18 марта 2022 года пьяный мужчина в саратовском микрорайоне Солнечном у дома по улице Батавина, 11 встретил двух детей. Злоумышленник под предлогом совместной готовки еды предложил несовершеннолетним пойти вместе с ним в заброшенный дом, в котором сам саратовец проживал.

В строении педофил начал издеваться над детьми – насильно удерживал их, угрожал и бил. Кроме того, мужчина натравил свою собаку на своих заложников и надругался над несовершеннолетними.

Один из потерпевших сумел вырваться и убежать из дома, а позже обратился за помощью к прохожему. Приехавшие на место полицейские остановили издевательство над детьми.

Как уточнили в СКР, ранее саратовец уже привлекался к уголовной ответственности. Новое дело на бездомного направлено в Саратовский областной суд.

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