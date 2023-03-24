Фото: Архив КП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Саратова доверился мошенникам и лишился 5,6 миллионов рублей. Об этом сообщают в региональном ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился житель Октябрьского района. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником московской полиции. Звонивший сообщил, что на имя заявителя злоумышленники якобы оформили 9 кредитов.

Спустя время горожанину поступил еще один звонок. Звонивший вновь полицейским и рассказал, как предотвратить противоправные действия – необходимо снять денежные средства, перевести их на безопасные счета, а также оформить встречные кредиты. Саратовец через банкомат перевел на указанные незнакомцем счета 5 000 000 рублей, затем оформил три займа на 600 000 рублей и эти деньги тоже перевел.

После того, как саратовец понял, что его обманули, он обратился в полицию. Сотрудникам он рассказал, что знал о подобных схемах мошенников, но испугался за сохранность сбережений и пошел на поводу у незнакомцев.

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