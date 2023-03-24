В зоне СВО погиб 38-летний доброволец из Петровского района Саратовской области

Фото: Александр Гречихо / "ВКонтакте"
В ходе боев в зоне СВО погиб 38-летний житель Петровского района Саратовской области Виктор Голубничий, сообщил в личных соцсетях глава муниципалитета Александр Гречихо.
Голубничий – уроженец Крыма, но окончил школу уже в селе Грачевка Петровского района. После девяти классов мужчина выучился на повара, а в 2003 был призван на срочную службу.
Виктор в сентябре прошлого года попал в зону спецоперации как доброволец. Солдат погиб в сражении за Бахмут 15 ноября, дома у него остались мать и сестра.
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