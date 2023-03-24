В Саратовской области студенческие отряды помогут закончить масштабные стройки этим летом

Пул Z 64 / Телеграм
Губернатор Саратовской области провел встречу с членами Центрального штаба Российских студенческих отрядов и поблагодарил их за проведение Всероссийского совещания руководителей РСО в облцентре, сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64».
В ходе обсуждения Роман Бусаргин предложил привлечь молодых людей к масштабным стройкам региона.
- На территории Саратовской области ведется активное строительство. Это и онкологический центр, противотуберкулезный диспансер, Южный обход, реализацию которого курирует Вячеслав Викторович Володин, - напомнил Бусаргин.
Командир центрального штаба молодежной организации Дмитрий Парамонов поддержал предложение главы региона и пообещал пообщаться с подрядчиками – участники РСО должны появиться на объектах уже этим летом.
Также на встрече предложили учредить переходящее знамя губернатора и премировать им лучший студотряд.
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