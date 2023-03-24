Саратовская прокуратура: чиновники безвозмездно передали предпринимателю землю у реки Карамыш

архив КП

Как установила саратовская прокуратура, чиновники бесплатно передали во владение землю, частично расположенную в устье реки Карамыш. Так 20-метровая зона береговой полосы, которая по закону должна находиться в общем пользовании, оказалась в руках частного лица.

- Вместе с тем законодательство содержит прямой запрет на передачу в собственность земельного участка, если он охватывает границы береговой полосы и акватории, - напоминает надзорный орган.

Суд согласился с иском прокуратуры и признал незаконным образование земельного участка с кадастровым номером 64:32:080401:139 у береговой полосы устья Карамыша.

В прокуратуре намерены и дальше проконтролировать устранение нарушений на данном участке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.