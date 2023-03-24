Четыре района Саратова остались без тепла и горячей воды до вечера

архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня утром, 24 марта, четыре района Саратова остались без тепла и горячей воды, сообщили в мэрии города.

Так, в зоне отключения оказались жители Кировского, Фрунзенского, Октябрьского и Волжского районов Саратова, без теплоресурса остались дома по улица Артиллерийская, Аэропорт, Безымянная, Блинова, Зенитная, Жуковского, Геофизическая, Техническая, Осипова, Селекционный проезд, Романтиков, 2-й проезд Блинова.

Как уточняет Телеграм-канал «Саратов коммунальный», отключения также коснулись домов №№5а, 10, 11 и 12 по улице Тулайкова. Восстановить подачу горячей воды и отопления в дома саратовцев обещают к восьми часам вечера.

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