Фото: Архив КП

На сегодня, 24 марта, в Саратовской области коронавирусом заразились 198 человек за сутки. В регионе всего зарегистрировано 316 847 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 309 469 человек, за сутки — 546.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 34;

- 18-29 лет — 26;

- 30-49 лет — 47;

- 50-64 лет — 44;

- 65 и старше — 47.

С пневмонией поступили 10 пациентов, с признаками ОРВИ — 188.

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