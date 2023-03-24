Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье24 марта 2023 6:09

В Саратовской области коронавирусом заразились 198 человек за сутки

С пневмонией поступили 10 пациентов
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

На сегодня, 24 марта, в Саратовской области коронавирусом заразились 198 человек за сутки. В регионе всего зарегистрировано 316 847 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 309 469 человек, за сутки — 546.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 34;

- 18-29 лет — 26;

- 30-49 лет — 47;

- 50-64 лет — 44;

- 65 и старше — 47.

С пневмонией поступили 10 пациентов, с признаками ОРВИ — 188.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.