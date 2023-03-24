Фото: Архив КП
На сегодня, 24 марта, в Саратовской области коронавирусом заразились 198 человек за сутки. В регионе всего зарегистрировано 316 847 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 309 469 человек, за сутки — 546.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 17 лет — 34;
- 18-29 лет — 26;
- 30-49 лет — 47;
- 50-64 лет — 44;
- 65 и старше — 47.
С пневмонией поступили 10 пациентов, с признаками ОРВИ — 188.
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