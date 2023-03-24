фото: ГИБДД
Молодой саратовец ночью сбил женщину на переходе. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.
Вчера, 23 марта, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 22:30 в Кировском районе, напротив дома № 13 по проспекту 50 лет Октября водитель 20-летний водитель за рулем Lada Priora сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП саратовчанка с травмами была госпитализирована в медучреждение.
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