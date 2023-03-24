фото: ГИБДД

Молодой саратовец ночью сбил женщину на переходе. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 23 марта, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 22:30 в Кировском районе, напротив дома № 13 по проспекту 50 лет Октября водитель 20-летний водитель за рулем Lada Priora сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП саратовчанка с травмами была госпитализирована в медучреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.