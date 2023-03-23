Пресс-секретарь мэра Саратова уходит на другую работу

Анастасия Усова / Фото: личные соцсети

Пресс-секретарь мэра Саратова Лады Мокроусовой Анастасия Усова покидает свой пост, сообщают городские СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации.

Усова проработала в должности около пяти месяцев, она увольняется из-за перехода на другую работу.

Интересно, что позавчера, 21 марта, на портале hh.ru появилось объявление о поиске кандидата на вакансию пресс-секретаря администрации Саратова. Предлагается заработная плата в районе 45-75 тысяч рублей при ненормированной пятидневке.

От специалиста потребуется вести соцсети, писать пресс-релизы и сопровождать руководство на выездных мероприятиях, а также вести финансовую документацию и общаться с сотрудниками медиа.

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