В Саратовской области началось строительство первого в 2023 году модульного фельдшерско-акушерского пункта

Фото: Минздрав Саратовской области

В селе Альшанка Екатерининского района началась установка модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сегодня, 23 марта в своем телеграмм-канале сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

Данный ФАП является первым модульным фельдшерско-акушерским пунктом области, возведение которого началось в 2023 году.

Новые фельдшерско-акушерские пункты создаются для обеспечения «шаговой» доступности первичной медико-санитарной помощи в отдаленных селах, где это особо значимо.

Главный врач Екатериновской районной больницы Сергей Артеменко отметил, что работы на объекте идут в ускоренном темпе. Закуплено все необходимое оборудование, которым по завершению строительства будет укомплектовано учреждение. Также на ФАПе будет работать аптека с широким спектром лекарственных препаратов.

Напомним, в Саратовской области продолжается строительство объектов в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированной во всех субъектах РФ Президентом России Владимиром Путиным.

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