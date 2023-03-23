Знаменитый «Танцующий директор» возглавил саратовскую школу №94

Роман Овсенев / licey-internat64.ru

В Саратове назначен новый директор школы № 94 в Ленинском районе. Руководителем стал Роман Овсенев. Конкурс на замещение вакантной должности состоялся 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Роман Овсенев родился 14 июня 1976 года. Окончил исторический факультет Саратовского государственного педагогического института им. К.Федина. С 2000 года работал учителем истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 87». Долгое время руководил МОУ «Восточно-Европейский лицей» Волжского района Саратова.

От остальных руководителей Саратовских школ его отличает один яркий факт биографии: будучи директором, Овсенев прославился на федеральном уровне своим танцем перед выпускниками на Последнем звонке. Тогда фрагмент видео показали в передаче «Вечерний Ургант», а следом и на Первом канале, в передаче «Аффтар жжот. Пусть говорят», одним из героев которой стал Роман Овсенев.

До декабря 2022 года Овсенев руководил саратовским лицеем-интернатом № 64. Тогда новым руководителем предуниверсария стала Светлана Бакал, которую в октябре освободили от должности министра информации и печати.

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