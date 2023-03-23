Саратовец отсудил у автосалона 2,5 миллиона рублей

Саратовец отсудил 2,5 миллиона рублей за неисправность в кроссовере, но отказывался его возвращать. Автосалону пришлось обратится в суд, чтобы вернуть иномарку с дефектом.

Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Когда происходили события, в ведомстве не уточнили.

Горожанин приобрел в кредит кроссовер Haval F7, но быстро заметил неисправность тормозной системы (в системе ABS не работал датчик). Водитель обратился в автосалон. Датчик подлежал замене, но у дилера отсутствовали запчасти. Саратовцу пришлось через суд расторгать договор. По решению суда, ему выплатили 2,5 миллиона рублей: стоимость иномарки, выплаченные проценты по кредиту, затраты на установку сигнализации и автострахование.

Мужчина получил деньги, но возвращать сломанный автомобиль не спешил. Автосалону пришлось решать вопрос через суд и приставов. Гражданину запретили выезжать из России и оштрафовали на 5 тысяч рублей. После этого машину он все же вернул.

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