В Саратове из-за ремонта асфальта до вечера перекроют участок улицы Рабочей

архив КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 23 марта, из-за ремонта асфальта до вечера перекроют участок улицы Рабочей, сообщили в пресс-службе «Т Плюс».
Работы по «устранению просадки асфальтобетонного покрытия» продлятся с 10 до 20 часов, перекрыт будет участок улицы от Чапаева до Вольской.
Энергетики приносят извинения горожанам за временные неудобства и просят планировать маршрут заранее. На месте выставлены предупреждающие знаки и ограждения.
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