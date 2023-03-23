Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 5:50

В Саратове из-за ремонта асфальта до вечера перекроют участок улицы Рабочей

Работы в самом центре города продлятся до 20 часов
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 23 марта, из-за ремонта асфальта до вечера перекроют участок улицы Рабочей, сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

Работы по «устранению просадки асфальтобетонного покрытия» продлятся с 10 до 20 часов, перекрыт будет участок улицы от Чапаева до Вольской.

Энергетики приносят извинения горожанам за временные неудобства и просят планировать маршрут заранее. На месте выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.