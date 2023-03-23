В Саратове из-за ремонта асфальта до вечера перекроют участок улицы Рабочей

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 23 марта, из-за ремонта асфальта до вечера перекроют участок улицы Рабочей, сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

Работы по «устранению просадки асфальтобетонного покрытия» продлятся с 10 до 20 часов, перекрыт будет участок улицы от Чапаева до Вольской.

Энергетики приносят извинения горожанам за временные неудобства и просят планировать маршрут заранее. На месте выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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