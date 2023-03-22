Доклад генерал-лейтенанта Ситникова в ходе заседания Облдумы

В Саратовской области вынесено 47 судебных решений по факту дискредитации ВС РФ. Об этом стало известно сегодня, 22 марта, на очередном заседании Саратовской областной Думы.

В ходе доклада начальника ГУ МВД по региону Николая Ситникова было озвучено, что в регионе зафиксирован рост миграционного потока. Количество трудовых мигрантов в Саратовской области выросло на 26% и достигло 12132 человек. Касаемо организованной преступности генерал-лейтенант Ситников заявил, что пресечена деятельность 88 организованных преступных группировок, сформированных по национальному признаку, раскрыто 669 преступлений, совершенных организованными группами. Сотрудниками полиции вынесено 47 судебных решений по фактам публичных высказываний о дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

Зафиксирован рост интернет-мошенничества и так называемых «лжеминирований» школ, судов и торгово-развлекательных центров. По фактам экстремистской деятельности возбуждено 14 уголовных дел и восемь – по преступлениям террористического характера.