Заместителем главы администрации Энгельсского района назначен Сергей Пизунов. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба районной администрации.

Свою работу в администрации района Сергей Пизунов начал еще с 2002 года. Около семи лет был главой комитета ЖКХ района. Позже, до 2017 года Пизунов занимал пост заместителя главы администрации.

С 2022 года он занимал должность председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи.

Со вчерашнего дня Сергей Пизунов занял пост заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи.

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