Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области

Пострадавшего в ДТП в Питерском районе доставили в больницу Саратова на вертолете. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба минздрава.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло минувшей ночью в 2.00 в Питерском районе недалеко от райцентра. 44-лений водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет.

Отечественная легковушка перевернулась на крышу. В аварии травмы получили водитель автомобиля и его 39-летний пассажир.

Одного из пострадавших с множественными травмами доставили на санитарном вертолете в областную больницу.

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