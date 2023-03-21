В Саратове прокуратура заинтересовалась обстоятельствами, при которых первоклассник получил травму руки

Прокуратура проводит проверку

Прокуратура Заводского района Саратова организовала проверку по факту причинения вреда здоровью первокласснику МОУ «ООШ 78».

По предварительным данным, инцидент произошел 20 марта. На перемене мальчик получил травму руки, у него сломан палец.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и других органов системы профилактики. Возможно принятие мер прокурорского реагирования.

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