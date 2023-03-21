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НовостиОбщество21 марта 2023 9:47

В Балаково сотрудники больницы вытащили утопающего из ледяной воды

В Саратовской области медики самостоятельно вытащили из воды молодого мужчину
Евгений Бадиков
фото очевидца

фото очевидца

Сотрудники Балаковской городской клинической больницы спасли утопающего. Информацию опубликовала сегодня, 21 марта, ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».

По сообщению источника, вчера, в районе семи вечера, бухгалтер - Юлия Каленова и рентгенлаборант- Юлия Егорова, прогуливались в районе городского пляжа города Балаково. С просьбой о помощи к ним обратилась группа подростков. По их словам, в воде находился человек, который держался за льдину. Сотрудники больницы сразу же вызвали экстренные службы, но действовать нужно было незамедлительно. Вместе с подростками, они с помощью длинных палок самостоятельно вытащили тонущего из воды.

К приезду скорой помощи и спасателей молодой мужчина уже был на берегу. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу с сильным переохлаждением.

По стечению обстоятельств, спасенного в отделение анестезиологии и реанимации №1, принимала мама Юлии Каленовой - медсестра Елена Комаревцева.

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