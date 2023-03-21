Саратовцам вернули 850 тысяч рублей после перерасчета ЖКУ. Об этом сообщает администрация города.
Глава города Лада Мокроусова в январе поручала организовать проверку по начислениям за услуги ЖКХ и при необходимости провести перерасчет. Многие саратовцы жаловались на значительное удорожание теплоснабжения.
В комитет жилищно-коммунального хозяйства поступило 897 обращений, 596 было проверено и на их основании был произведен перерасчет на сумму в 858 500 рублей.
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