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НовостиОбщество21 марта 2023 8:50

Саратовцам вернули 850 тысяч рублей после перерасчета ЖКУ

Перерасчет после проверки организован по поручению Лады Мокроусовой
Евгений Бадиков

Саратовцам вернули 850 тысяч рублей после перерасчета ЖКУ. Об этом сообщает администрация города.

Глава города Лада Мокроусова в январе поручала организовать проверку по начислениям за услуги ЖКХ и при необходимости провести перерасчет. Многие саратовцы жаловались на значительное удорожание теплоснабжения.

В комитет жилищно-коммунального хозяйства поступило 897 обращений, 596 было проверено и на их основании был произведен перерасчет на сумму в 858 500 рублей.

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