Количество пожаров в 2023 году в Саратовской области выросло на 33 процента

фото: МЧС

В этом году в Саратовской области пожароопасный сезон установлен с 20 марта. Соответствующее постановление Правительства подписал вчера Губернатор области Роман Бусаргин. Об этом сегодня, 21 марта сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В региональном МЧС отмечают, что на сегодняшний день обстановка с пожарами в области остается сложной. С начала года зарегистрировано 740 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров выросло на 33 процента. За этот период 42 человека погибли, 51 получил травмы. С приходом весны в регионе начинаются природные пожары. С начала года уже зарегистрировано 12 таких случаев.

МЧС предупреждает, что с наступлением дачного сезона при уборке участков от прошлогодней травы и сжигании мусора важно не забывать про элементарные правила безопасности

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