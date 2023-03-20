Сотрудница УК нашла на улице сумку с дорогим ноутбуком и вернула ее владельцу

Кадр из сюжета ГУ МВД по Саратовской области

Сотрудница УК нашла на улице сумку с ноутбуком и вернула ее владельцу, которым оказался известный в Саратове музыкант Александр Блонский.

Жительница Саратова нашла у подъезда одного из домов сумку с ноутбуком и отнесла ее в полицию. Туда же через несколько дней пришел и хозяин пропавшего имущества.

За активную гражданскую позицию и помощь сотрудникам органов внутренних дел, жительнице Саратова вручили благодарственное письмо.

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