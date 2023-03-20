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НовостиОбщество20 марта 2023 15:22

Сотрудница УК нашла на улице сумку с дорогим ноутбуком и вернула ее владельцу

Известный в Саратове музыкант Александр Блонский чуть не лишился оборудования
Наталия Калинина
Кадр из сюжета ГУ МВД по Саратовской области

Кадр из сюжета ГУ МВД по Саратовской области

Сотрудница УК нашла на улице сумку с ноутбуком и вернула ее владельцу, которым оказался известный в Саратове музыкант Александр Блонский.

Жительница Саратова нашла у подъезда одного из домов сумку с ноутбуком и отнесла ее в полицию. Туда же через несколько дней пришел и хозяин пропавшего имущества.

За активную гражданскую позицию и помощь сотрудникам органов внутренних дел, жительнице Саратова вручили благодарственное письмо.

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