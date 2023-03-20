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НовостиОбщество20 марта 2023 13:35

В Саратовской области в этом году раньше начнут проводить субботники

Губернатор поручил уделить внимание благоустройству муниципалитетов региона
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 марта, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил главам районов проводить субботники и начать благоустройство в населенных пунктах.

Об этом глава региона заявил на постоянно действующем совещании, попросив чиновников уделить особое внимание подходам к школам и другим соцобъектам.

Кроме того, Бусаргин призвал контролировать своевременный вывоз твердых бытовых отходов и ремонт дорог – уже на этой неделе он будет проходить по стандартной технологии.

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