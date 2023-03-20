архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове из «Детского мира» две воровки вынесли товар на 2 миллиона рублей в детской коляске. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, подруги (одной 21 год, второй - 23) приехали в Саратов из Кабардино-Балкарии.

Девушки заходили в магазины детских вещей и игрушек с коляской, в которой лежал муляж ребенка.

Детский товар гражданки воровали для дальнейшей перепродажи. Сотрудники магазинов вычислили молодых воровок по видеокамерам, после чего сообщили в полицию.

Как выяснилось, за девушками числится 14 краж. Свою вину подруги признали. Уголовное дело направлено в суд.

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