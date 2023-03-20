Саратовские росгврадейцы задержали 25-летнего уклониста из соседнего региона

архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Саратовские росгвардейцы вчера, 19 марта, задержали уклониста из соседнего региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники вечером патрулировали Шелковичную улицу и остановили 25-летнего мужчину. При проверке документов оказалось, что молодой человек прописан в Ульяновской области, где он был объявлен в розыск за уклонение от призыва.
Сотрудники вневедомственной охраны передали уклониста полицейским для дальнейшего разбирательства.
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