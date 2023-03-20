Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В Саратове 1 апреля Роман Бусаргин проведет встречу с семьями участников СВО. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба губернатора области.

По поручению Романа Бусаргина, прием семей участников СВО состоится во всех районах Саратовской области. Личный прием в Саратове проведет губернатор региона.

Кроме того, к встрече с родными военнослужащих также подключится и Общественная палата области.

Информацию о записи на прием сообщат дополнительно.

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