Фото: Роман Бусаргин / Телеграм
В Саратове 1 апреля Роман Бусаргин проведет встречу с семьями участников СВО. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба губернатора области.
По поручению Романа Бусаргина, прием семей участников СВО состоится во всех районах Саратовской области. Личный прием в Саратове проведет губернатор региона.
Кроме того, к встрече с родными военнослужащих также подключится и Общественная палата области.
Информацию о записи на прием сообщат дополнительно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.