Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 10:43

В Саратове сменили адрес выдачи загранпаспортов

Саратовцев приглашают в управление на Кутякова
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратове сменили адрес выдачи загранпаспортов. Сегодня, 20 марта, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Для того, чтобы получить необходимый документ нужно посетить отделение по организации оформления заграничных паспортов отдела по работе с гражданами РФ управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области.

С сегодняшнего дня, 20 марта, выдача документов в Саратове проходит по адресу улица Кутякова, 105А. Ранее управление принимало по адресу Вавилова, 59/65.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.