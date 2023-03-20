В Вольске из-за ремонта дороги до конца марта перекрыли движение на перекрестке. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает Телеграм-канал «Вольская жизнь».

Участок автомобильной дороги перекрыт в связи с проведением ремонтных работ.

Так, с сегодняшнего дня перекрыто пересечение улиц Красноармейской и Революционной. Движение автомобилей и общественного транспорта на период ремонтных работ будет осуществляться по улицам Чернышевского и Толстого.

Окончание дорожного ремонта ожидается 1 апреля.

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