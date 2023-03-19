В Балашове на пожаре погибли девочка и мужчина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 19 марта, в Балашове Саратовской области произошел пожар, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании в деревянном строении на улице Народной на пульт пожарной охраны поступил в 14:37. Огонь охватил 48 квадратных метров, его потушили силами трех расчетов.

На пожаре погибли два человека – мужчина и девочка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.