В Саратовской области ковидом за сутки заболели 220 человек

архив КП
В Саратовской области подтвердилось еще 220 новых случаев ковида, сообщили в правительстве региона.
Днем ранее диагностировано было 212 случаев. Выписались из больниц за последние сутки 176 пациентов.
Большинство пациентов, – 211 человек, обратились к медикам с симптомами простуды, остальные девять – с воспалением легких. 113 заразившихся из Саратова.
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