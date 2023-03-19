В Саратовской области ковидом за сутки заболели 220 человек

архив КП

В Саратовской области подтвердилось еще 220 новых случаев ковида, сообщили в правительстве региона.

Днем ранее диагностировано было 212 случаев. Выписались из больниц за последние сутки 176 пациентов.

Большинство пациентов, – 211 человек, обратились к медикам с симптомами простуды, остальные девять – с воспалением легких. 113 заразившихся из Саратова.

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