В Саратовской области паводок угрожает еще девяти дворам в селах и участку автодороги

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

На территории Саратовской области уже сегодня, 19 марта, талые воды, поднявшиеся из-за паводка, могут подтопить еще девять придворовых территорий и участок автодороги, сообщили в региональном МЧС.

Речь идет о дворах в Воскресенском районе – пяти придомовых территорий села Медяниково и еще четыре в селе Комаровка, – населенные пункты стоят на реке Терешке. Вчера уровень воды был на метр ниже того, при котором территориям грозит подтопление.

Также талые воды угрожают участку дороги Пугачев-Давыдовка у реки Большой Иргиз, накануне вода на 53 сантиметра подступила к дорожному полотну.

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