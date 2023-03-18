На проспекте Столыпина парень на «Приоре» сбил женщину

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ночью, 18 марта, на проспекте Столыпина в Саратове парень на «Приоре» сбил женщину, о чем сообщила Госавтоинспекция Саратова.

По предварительной информации, авария произошла примерно в 1.10 напротив дома 18 по проспекту Столыпина. 20-летний парень на «Ладе Приора» сбил 31-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая была отпущена из медицинского учреждения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Upd.: Водитель привлечен к административной ответственности за выезд в пешеходную зону.