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НовостиПроисшествия18 марта 2023 6:58

На проспекте Столыпина парень на «Приоре» сбил женщину

Все обстоятельства произошедшего выясняются
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ночью, 18 марта, на проспекте Столыпина в Саратове парень на «Приоре» сбил женщину, о чем сообщила Госавтоинспекция Саратова.

По предварительной информации, авария произошла примерно в 1.10 напротив дома 18 по проспекту Столыпина. 20-летний парень на «Ладе Приора» сбил 31-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая была отпущена из медицинского учреждения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Upd.: Водитель привлечен к административной ответственности за выезд в пешеходную зону.