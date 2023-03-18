В субботу саратовцев ждет похолодание и снег с дождем

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, в субботу, 18 марта, в Саратове весь день будет идти снег с дождем, сообщает Гидрометцентр.

Аномально теплые будни сменятся температурой, близкой к климатической норме – ночью от -1 до +4 градусов выше ноля, днем – от +1 до +4. Местами в Левобережье сохранится температура +8…+13°C.

Весь день ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем – в целом по области небольшие, в Правобережье – умеренные. Также днем прогнозируют усиление ветра с 3…8 м/с до 6…11 метров в секунду с порывами до 18 м/с.

Ночью и утром на дорогах ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и гололедица.

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