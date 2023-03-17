В Заводском районе Саратова мужчина насмерть забил 74-летнюю соседку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жителя Заводского района Саратова задержали по подозрению в убийстве пожилой соседки, сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

Конфликт произошел 9 марта в квартире дома на улице Тульской – 45-летний мужчина в ходе спора с пенсионеркой ударил ее в голову, а после того, как она упала, нанес еще несколько ударов ногами.

Почти неделю, до 15 марта, 74-летняя женщина отказывалась от госпитализации. Когда она согласилась на врачебную помощь, было слишком поздно, в больнице саратовчанка умерла.

Соседа погибшей задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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