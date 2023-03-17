В Саратовской области 32-летний мужчина после корпоратива сбил двух коллег и скрылся

Фото: пресс-служба СУ СКР

В Ершовском районе Саратовской области 32-летний мужчина после корпоративного мероприятия сбил на машине двух коллег и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

Инцидент произошел в селе Новорепное – житель района из хулиганских побуждений совершил умышленный наезд на собственной машине. Пострадавшими оказались его 34-летний и 46-летний приятели по работе, их жизнь спасли врачи.

Подозреваемого арестовали несколько дней назад, на него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

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