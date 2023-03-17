В Саратовской области задержали двух граждан из федерального розыска

Рейд «Розыск» в Саратовской области помог задержать двух граждан, находящихся в федеральном розыске. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает Приволжское линейное управление МВД России на транспорте.

Рейд проходил с 15 по 16 марта 2023 года.

Так, 15 марта сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту «Гагарин» совместно с сотрудниками отдела полиции № 8 в составе УМВД России по Саратову задержали 42-летнего жителя Саратова, который находился в федеральном розыске за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Он передан в отдел полиции.

16 марта оперуполномоченные Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в Ершовском районе задержали 50-летнего жителя Ершова, который находился в федеральном розыске как осужденный, уклоняющийся от ареста за разбой. Ему заключили под стражу. Задержанный передан органам УФСИН.