Жителей Энгельса оштрафуют за ловлю рыбы в «Клевом местечке»

Фото: пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района

В Энгельсе с базы «Клевое местечко» вывели 12 рыбаков – они нарушили предписание правительства о запрете выхода на лед. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Рейд в акватории Волги и ее притоках провели совместно сотрудники службы спасения, транспортной полиции и управления ГО и ЧС администрации ЭМР.

Было составлено три административных протокола, с нарушителями провели профилактические беседы и вручили им тематические памятки.

Напомним, с 15 марта в Саратовской области действует запрет выхода на лед – соответствующее постановление подписал глава региона. За нарушение предусмотрен штраф в две тысячи рублей.

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