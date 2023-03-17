В Саратовской области подешевел 65 тысяч рублей квадратный метр жилья

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

О стабилизации цен на первичном рынке жилья в Саратовской области сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Соколов. По его словам, количественно и качественно растет собственный сектор поставок материалов. Также спрос на первичку продолжает поддерживать государство.

Соколов пояснил, что по предварительным оценкам, средняя стоимость квадратного метра жилья в регионе сейчас составляет порядка 65 тысяч рублей. В четвертом квартале прошлого цена составляла 75 тысяч рублей. Этому способствовал высокий темп роста себестоимости некоторых строительных материалов в прошлом году.

Министр напомнил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Ставка с 1 января выросла с 7 до 8%, но программу семейной ипотеки на покупку новостройки под 6% годовых расширили. Теперь ее могут получать все семьи, имеющие двух детей до 18 лет. Подавляющая часть покупок проходит с применением этих продуктов.

- Учитывая все эти факторы, думаю, что в марте цены замедлят рост и стабилизируются. Также на уровень цен может влиять ценовое регулирование самими застройщиками - снижение цен за счет скидок и специальных предложений, - подчеркнул Соколов.

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