Саратовской области будут отремонтированы и построены 13 мостов

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В 2023 году в регионе будут отремонтированы и построены сразу 13 мостов и путепроводов. Это самое большое число за последние годы. Об этом сообщил губернатор в своем Телеграм-канале.

Жители поселка Горный много лет просили о строительстве моста через реку Большой Иргиз на границе Балаковского и Краснопартизанского районов. Сейчас дорога проходит по плотине, которую затапливает каждой весной. Из-за этого движение закрывается на полтора-два месяца и автомобилистам приходится добираться в объезд. Строительство моста должно начаться в ближайшее время.

Продолжится строительство путепровода через железную дорогу в поселке Жасминный на ул. Песчано-Уметской. Проект реализуется по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

В Саратове после двухлетнего ремонта будет закончена вторая половина проезжей части и лестничные пролеты моста через Глебучев овраг.

В Татищево планируется построить вторую очередь путепровода через железную дорогу. Первый этап завершили еще в прошлом году. Это решило проблему пробок на железнодорожном переезде для жителей ЗАТО Светлый. Вторая очередь предполагает строительство еще одного съезда с путепровода напрямую в райцентр.

Также планируется отремонтировать следующие сооружения:

- мост через реку Чекуриха на автоподъезде к селу Вязовка в Татищевском районе;

- мост через овраг Широкий на дороге Перелюб-Тараховка;

- мост через реку Таловка на дороге Ершов-Орлов Гай;

- мост через реку Сухой Камелик на дороге Пугачев-Перелюб;

- мост через ручей Широкий на дороге Балаково-Духовницкое;

- мост через реку Сердоба на дороге Екатериновка-Бакуры-Пензенская область;

- путепровод через железную дорогу на трассе Пугачев-Перелюб;

- путепровод на улице Ермощенко в городе Пугачев, а так же съезды с транспортной развязки типа «Глаз» на подъезде к Саратову от федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград.

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