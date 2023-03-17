В Саратове поймали мошенника – он обманул пенсионерку под предлогом «замены счетчиков»

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Фрунзенском районе молодой человек обманул и обокрал пенсионерку. Об этом сегодня, 18 марта сообщает ГУ МВД России по Саратовской области. Злоумышленник проник в квартиру под предлогом осмотра счетчиков, сославшись на неисправность и истекшие сроки эксплуатации счетчиков, убедил пенсионерку произвести их замену.

За замену он вытребовал немалую сумму, которую пенсионерка оплатила. Уже после ухода "мастера" она обнаружила пропажу еще 50 тысяч рублей.

Оперативниками уголовного розыска был задержан 24-летний саратовец. Сейчас полицейскими устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Если вы или ваши близкие пострадали от действий данного гражданина, незамедлительно свяжитесь с ближайшим отделом полиции или звоните по телефонам: 8(8452) 74-13-33, 02 (с мобильного 102).

В полиции в очередной раз попросили жителей региона проявлять бдительность и не открывать дверь незнакомцам.

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