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НовостиПроисшествия17 марта 2023 11:34

Жителя Саратова обманули почти на полмиллиона рублей при заказе интим услуг

Для саратовца интим за полмиллиона оказался обманом
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Ленинского района Саратова нашел рекламу сайта интим-услуг в сети интернет и решил ими воспользоваться, но наткнулся на мошенников. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Мужчина позвонил по указанным на странице телефонам и оформил заказ на услуги по высшему классу. После заверения собеседника, что все пройдет как положено, саратовец внес оплату - сначала 200 тысяч, а затем еще 250 тысяч рублей. Потерпевший заподозрил неладное, только когда его попросили перевести еще 50 тысяч рублей. Последний взнос мужчина платить отказался и обратился в полицию.

В настоящее время полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.