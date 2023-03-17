Военнослужащий из Вольска Максим Мазин погиб на Донбассе

В Вольске простились с погибшим бойцом Максимом Мазиным. Сообщение об этом вчера, 17 марта, опубликовал в своем Телеграм-канале глава района Андрей Татаринов.

Боец погиб 28 февраля на территории Донецкой народной республики. Мужчину призвали осенью 2022 года в рамках указа о частичной мобилизации.

За проявленную в бою отвагу защитник Указом президента РФ Максим Мазин награжден орденом Мужества посмертно.

Соболезнования родным и близким бойца выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава района Андрей Татаринов

- Для всех жителей Саратовской области Максим Николаевич Мазин навсегда останется достойным примером верности Родине и Присяге, храбрым и мужественным защитником мирных граждан. Он отдал жизнь за светлое будущее своей страны. Вечная память и слава герою! - отметил губернатор региона.