В Вольском районе жительница Самарской области и мужчина погибли в аварии с Камазом

Сегодня ночью, 17 марта, в Вольском районе Саратовской области женщина и пожилой мужчина погибли в аварии с Камазом.

Авария произошла около полуночи на трассе Р-228 в районе поворота на село Широкий Буерак. ВАЗ-2111, за рулем которого находилась 56-летняя жительница Самарской области, столкнулся с фурой Камаз, за рулем которой находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и ее 75-летний пассажир скончались на месте от серьезных травм. Для ликвидации последствий привлекалась 1 фельдшерская бригада СМП Вольской районной больницы.