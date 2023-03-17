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НовостиОбщество17 марта 2023 10:49

В Самойловке два человека насмерть отравились угарным газом

Погиб мужчина и 19-летний парень
Наталия Калинина
ЧП в Саратовской области

ЧП в Саратовской области

Сегодня, 17 марта, в поселке Самойловке два человека насмерть отравились угарным газом, о чем сообщает глава минздрава Саратовской области Олег Костин в своем Телеграм-канале.

В 11.50. дежурному поступил вызов из поселка Самойловка. В частном доме на улице Железнодорожная произошло ЧП. 42-летний мужчина и 19-летний молодой человек насмерть отравились угарным газом.

Пострадавшие скончались до прибытия скорой медицинской помощи. На вызов выезжала одна фельдшерская бригада скорой медицинской помощи Самойловской районной больницы.