В Самойловке два человека насмерть отравились угарным газом

ЧП в Саратовской области

Сегодня, 17 марта, в поселке Самойловке два человека насмерть отравились угарным газом, о чем сообщает глава минздрава Саратовской области Олег Костин в своем Телеграм-канале.

В 11.50. дежурному поступил вызов из поселка Самойловка. В частном доме на улице Железнодорожная произошло ЧП. 42-летний мужчина и 19-летний молодой человек насмерть отравились угарным газом.

Пострадавшие скончались до прибытия скорой медицинской помощи. На вызов выезжала одна фельдшерская бригада скорой медицинской помощи Самойловской районной больницы.