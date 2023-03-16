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НовостиОбщество16 марта 2023 5:39

На радио «Комсомольская Правда – Саратов» пройдет интервью Юлии Пономаревой

На программу «Гость в студии» приглашена начальник регионального управления по делам ЗАГС
Наталия Калинина
Юлия Пономарева

Юлия Пономарева

Сегодня, 16 марта, на радио «Комсомольская Правда – Саратов» пройдет интервью начальника регионального управления по делам ЗАГС.

На программу «Гость в студии» приглашена Юлия Пономарева. Ее можно будет прослушать в 12:00 в эфире радио «Комсомольская Правда – Саратов» (90,6 FM).

В эфире программы обсудят:

- популярные возрасты вступления в брак;

- сколько девушек зарегистрировали отношения до 18 лет;

- торжественное чествование юбиляров совместной жизни;

- и многое другое.

До встречи в радиоэфире!