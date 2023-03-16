На радио «Комсомольская Правда – Саратов» пройдет интервью Юлии Пономаревой

Юлия Пономарева
Сегодня, 16 марта, на радио «Комсомольская Правда – Саратов» пройдет интервью начальника регионального управления по делам ЗАГС.
На программу «Гость в студии» приглашена Юлия Пономарева. Ее можно будет прослушать в 12:00 в эфире радио «Комсомольская Правда – Саратов» (90,6 FM).
В эфире программы обсудят:
- популярные возрасты вступления в брак;
- сколько девушек зарегистрировали отношения до 18 лет;
- торжественное чествование юбиляров совместной жизни;
- и многое другое.
До встречи в радиоэфире!