В Ленинском районе Саратова появятся новые ливневки

Ливневка на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитетом по строительству и инженерной защите администрации города объявлен электронный аукцион по определению подрядчика для обустройства ливневой канализации в Ленинском районе. Об этом сегодня, 17 марта сообщила мэрия Саратова.

Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию в целях строительства ливневой канализации по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова.

В сообщении сказано, что планируется проектирование объекта диаметров 600 мм с размещением дождеприемных колодцев по ул. им. Бардина И.П. ориентировочной протяженностью 930 метров с подключением к существующей ливневой канализации по ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова.

Точная протяженность, диаметр, а также способ прокладки трубопроводов должны будут уточнены в процессе проектирования. Стоимость работ пока не известна.