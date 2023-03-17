Саратовцев приглашают на традиционную ярмарку

Фото: администрация города Саратова

В субботу, 18 марта, на Театральной площади состоится традиционная ярмарка выходного дня. Об этом сообщает городская администрация.

На ярмарке жители города смогут приобрести плодоовощную продукцию, мед, макаронные и хлебобулочные изделия, крупы, сахар, растительное масло, мясные изделия, товары народного промысла и многое другое от Саратовских производителей.

Время работы ярмарки с 8:00 до 15:00.

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