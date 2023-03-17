В Саратове появится суперсовременный автобус

Фото: администрация Ленинского района города Саратова
Приятные изменения ждут пассажиров автобуса №6. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Саратов (Ленинский район)».
С апреля этого года по маршруту №6 будут ходить суперсовременные новые автобусы китайского производства Yutong.
Этот маршрут является магистральным и проходит через весь Саратов от Хэппи Мола в Ленинском районе через центр города до нового Комсомольского поселка в Заводском.
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