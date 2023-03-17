В Ленинском районе Саратова жители остались без холодной воды

Фото: Архив КП

Для работ на водопроводных коммуникациях по адресу: Деловой пр.,12 сегодня, сегодня, 17 марта, ограничено холодное водоснабжение. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Саратов коммунальный» со ссылкой на КВС.

Холодное водоснабжение ограничено у абонентов улицы Деловая, 7,9,14; проспекта 50 лет Октября, 69,71,73,75; а также проездов: Делового, 6-13 и Вишневого, 5,6,7,8,10,12. Подача воды восстановится ориентировочно в 19.00.

ООО «КВС» просят жителей обратить внимание, что пожарный гидрант на пересечении пр.50 лет Октября и ул.Деловая специально открыт для сброса воды. Течь воды по указанному адресу не является следствием аварийной ситуации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.