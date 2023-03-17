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НовостиОбщество17 марта 2023 7:23

В Ленинском районе Саратова жители остались без холодной воды

В районе 1-ой и 2-ой Дачных в Саратове ограничили водоснабжение до вечера
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Для работ на водопроводных коммуникациях по адресу: Деловой пр.,12 сегодня, сегодня, 17 марта, ограничено холодное водоснабжение. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Саратов коммунальный» со ссылкой на КВС.

Холодное водоснабжение ограничено у абонентов улицы Деловая, 7,9,14; проспекта 50 лет Октября, 69,71,73,75; а также проездов: Делового, 6-13 и Вишневого, 5,6,7,8,10,12. Подача воды восстановится ориентировочно в 19.00.

ООО «КВС» просят жителей обратить внимание, что пожарный гидрант на пересечении пр.50 лет Октября и ул.Деловая специально открыт для сброса воды. Течь воды по указанному адресу не является следствием аварийной ситуации.

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