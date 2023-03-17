В Саратовской области из-за паводка закрыты 8 автомобильных дорог

Роман Бусаргин / Телеграм

В Саратовской области на сегодняшний день, 17 марта, вследствие паводка закрыто движение на восьми дорогах. Об этом сообщает региональный минтранс.

Движение закрыто по следующим дорогам:

- Ивантеевка-Ивановка- Горелый Гай-Яблоновый Гай-Канаевка-ж/д ст. Клевенка (Ивантеевский район); - автомобильная дорога «Нижняя Чернавка - Кряжим - Николаевка» (Вольский район); - автоподъезд к селу Невежкино от дороги Шереметьевка-Урицкое– Широкий Карамыш - Большие Копены (Лысогорский район); - автоподъезд к селу Атаевка от автодороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» (Лысогорский район); - «Озинки – Перелюб» (Перелюбский район); - автоподъезд к селу Холманка от автодороги «Озинки-Перелюб» (Перелюбский район); - «Горный – Березово» (Пугачевский район); - автоподъезд к мостовому переходу через реку Хопер у дороги Нестеровка (Ртищевский район). С ограничением открыто движение на трех дорогах: - автоподъезд к селу Горяиновка от автомобильной дороги «Балаково - Духовницкое» (Духовницкий район); - Перелюб - Натальин Яр - Тараховка (Перелюбский район).

По данным регионального ГУ МЧС на 20.00, 16 марта , в области остаются затопленными 16 низководных мостов.

Также затоплены 17 жилых домов в Петровске и 381 придомовая территория в Петровском, Вольском и Аткарском районах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.