Федор Конюхов закончит свое очередное путешествие в Балаково в апреле

архив КП Фото: Мария ЛЕНЦ

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло начнут путешествие на воздушном шаре в Кировске Мурманской области, взлет намечен на конец марта – начало апреля.

Планируется трансконтинентальный перелет, в ходе него путешественники надеются побить мировые рекорды по дальности перелета и его длительности.

- Федор Конюхов и Иван Меняйло планируют продержаться в воздухе без посадки на протяжении более 60 часов, преодолев расстояние до 2 500 километров. Полет запланирован на высоте до 5 километров со средней скоростью в 40-50 км/ч, - сообщает официальный сайт Конюхова.

Напомним, Конюхов уже приземлялся в Саратовской области в 2017 году. На этот раз будет использован самый большой воздушный шар, выпущенный в России.

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